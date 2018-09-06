Танцы со звездами 2018: Маша Ефросинина поделилась закулисным видео

Еженедельно поклонники Маши Ефросининой с нетерпением ждали новый влог звезды, в котором она делилась любимыми "Пятерочками".

Но после того, как у звезды произошла любовь с шоу "Танцы со звездами 2018", она просто не успевает снимать эти ролики. Однако, телеведущая решила реабилитироваться. Теперь она будет показывать своим фанам, что же происходит перед прямыми эфирами, как создаются танцевальные номера и проходят репетиции. И, поверьте, это не менее увлекательно, чем ее подборки фильмов и книг. Ведь Маша Ефросинина раскрывает самые интересные тайны проекта.