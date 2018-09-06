Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4457634-tantsyi-so-zvezdami-2018-masha-efrosinina-podelilas-zakulisnyim-video.html
Танцы со звездами 2018: Маша Ефросинина поделилась закулисным видео
22:52 Чт, 6 Сентябрь 2018 Телеграф
Новости шоу бизнеса: Телеведущая Маша Ефросинина показала видео с репетиций шоу "Танцы со звездами 2018".
Еженедельно поклонники Маши Ефросининой с нетерпением ждали новый влог звезды, в котором она делилась любимыми "Пятерочками".
Но после того, как у звезды произошла любовь с шоу "Танцы со звездами 2018", она просто не успевает снимать эти ролики. Однако, телеведущая решила реабилитироваться. Теперь она будет показывать своим фанам, что же происходит перед прямыми эфирами, как создаются танцевальные номера и проходят репетиции. И, поверьте, это не менее увлекательно, чем ее подборки фильмов и книг. Ведь Маша Ефросинина раскрывает самые интересные тайны проекта.
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