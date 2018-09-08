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Дениз Ричардс выходит замуж за актера Аарона Файперса.
Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса Дениз Ричардс выходит замуж за бывшего мужа звезды "Отчаянных домохозяек" Николетт Шеридан, актера Аарона Файперса.
Дениз Ричардс собралась пойти под венец. Женихом актрисы стал актер Аарон Файперс, который два года назад развелся с Николетт Шеридан, сыгравшей Иди Бритт в сериале "Отчаянные домохозяйки".
Так, по данным издания People, спустя год отношений возлюбленные собрались пожениться: "Они к этому шли. Аарон давно забыл свои прошлые отношения и женитьба на Дениз – это новая глава жизни для них обоих. Они очень счастливы и живут вместе". С Николетт Файперс актер прожил в браке всего полгода. По словам его бывший жены, причиной расставания стали "непримиримые разногласия" в отношениях.
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