Дениз Ричардс выходит замуж за актера Аарона Файперса.

Дениз Ричардс собралась пойти под венец. Женихом актрисы стал актер Аарон Файперс, который два года назад развелся с Николетт Шеридан, сыгравшей Иди Бритт в сериале "Отчаянные домохозяйки".

Так, по данным издания People, спустя год отношений возлюбленные собрались пожениться: "Они к этому шли. Аарон давно забыл свои прошлые отношения и женитьба на Дениз – это новая глава жизни для них обоих. Они очень счастливы и живут вместе". С Николетт Файперс актер прожил в браке всего полгода. По словам его бывший жены, причиной расставания стали "непримиримые разногласия" в отношениях.