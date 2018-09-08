День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 08.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко в День украинского кино поблагодарил Сенцова за непокорность и мужество
Порошенко в День украинского кино поблагодарил Сенцова за непокорность и мужество
Новости: Тука: Порошенко будет баллотироваться на второй президентский срок
Тука: Порошенко будет баллотироваться на второй президентский срок
Новости: Джошуа пообещал выйти в ринг с Уайлдером и Фьюри
Джошуа пообещал выйти в ринг с Уайлдером и Фьюри
Новости: Лучшие украинские фильмы, которые должен посмотреть каждый
Лучшие украинские фильмы, которые должен посмотреть каждый
X

Гвинет Пэлтроу оштрафовали за продажу некачественной продукции

Гвинет Пэлтроу
12:24 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Голливудскую актрису Гвинет Пэлтроу оштрафовали на 145 тысяч долларов.

Причина – разъяренные покупатели, которые приобрели в интернет-магазине звезды Goop нефритовые и кварцевые вагинальные "яйца", которые обещали "увеличивать сексуальную энергию". Однако "увеличения энергии" потребители не заметили и решили подать в суд на компанию.

Так, на сайте покупателей информируют, что эти секс-тренажеры просто творят чудеса: улучшают сексуальную энергию, приводят в норму гормоны, регулирующие менструальный цикл, и повышают выносливость мочевого пузыря. Да еще и привлекательная цена за чудо-вещь – 55 долларов – убедила людей купить это. К сожалению, покупатели остались без вау-эффекта и подали иск на компанию Гвинет Пэлтроу.

Отмечается, что в рамках досудебного соглашения Goop пообещала выплатить компенсацию в размере 145 тысяч долларов тем, кто приобрел их продукты. Кроме того, в течение следующих 5 лет компания будет воздерживаться от заявлений, которые не проверены медиками-профессионалами. Интересно, что это не первый скандал с товарами на сайте звезды. В прошлый раз новый ассортимент подвергся критике: компания продавала спреи от энергетических вампиров за 30 долларов и "магические" камни за 85 долларов, заряженные личным шаманом актрисы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актриса, Гвинет Пелтроу, Продажа, Скандал, Штраф.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Илон Маск покурил марихуану в прямом эфире радиошоу (Видео) Удивительные уголки планеты, завораживающие своей красотой (Фото) Пара из Норвегии сыграла потрясающую свадьбу в стиле викингов (Фото)

Последние новости

Дочь Трампа назвала вероятного автора скандальной статьи в NYT В Китае произошло землетрясение магнитудой 5.9 Украинка Костевич - чемпионка мира в пулевой стрельбе
Сегодня читают
01 Бразильский вратарь забил невероятный гол со штрафного (Видео)
02 "Больше всего приглянулись замены": Франков о матче Чехия - Украина
03 Роскошь на грани кича: гламурный вездеход Gelendewagen (Видео)
04 Медики назвали самую доступную еду против рака
05 Промоутер рассказал, когда Усик станет "королем" мирового бокса
Новости сегодня
13:18 Полторак поздравил танкистов с Днем танковых войск
13:11 Известного боксера осудили на 10 лет
12:58 Умер американский рэпер Мак Миллер
12:54 Лейкерс Михайлюка может усилить состав еще одним звездным баскетболистом
12:47 В Канаде открыли четвертое консульство Украины
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве затопило проспект Победы
В Киеве затопило проспект Победы
Новости: По иракскому аэропорту в Басре нанесли удар ракетами "Катюша"
По иракскому аэропорту в Басре нанесли удар ракетами "Катюша"
Новости: Главные новости 7 сентября: Разворачивание тяжелой техники, назначение экзархов, е-декларации Денисовой, повышение "минималки"
Главные новости 7 сентября
Новости: Медики назвали самые вредные утренние привычки
Медики назвали самые вредные утренние привычки
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь