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MELOVIN отважился съесть перец чили

MELOVIN
20:20 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певец MELOVIN удивил поклонников новым видео в его блоге.

Представитель Украины на "Евровидении-2018", певец MELOVIN, который недавно презентовал зажигательную композицию на английском языке, разместил на своей странице в Instagram забавное видео.

В ролике исполнитель пытается съесть перец чили, при этом демонстрируя непоколебимое лицо. Однако после второго кусочка лицо артиста несколько меняется и MELOVIN начинает ощущать "огонь" во рту. Становится понятным, что съесть овощ он не сможет.

"Минск! 15 сентября! Вы готовы задать жару? Я уже готов!" – интригующе подписал видео певец.

Поклонников позабавил такой отчаянный поступок исполнителя, они принялись забавно комментировать увиденный ролик в соцсети: "Главное, хорошо помыть руки потом!", "Ай ай ай, горячо то как!", "Ты мой перчик", "Мэл ты просто Red hot chili pepper. Твоя реакция и выражение лица бесценны", "Над внешностью экспериментируй, но не над организмом, пожалуйста! Спокойно смотреть невозможно, у меня у самой внутри гореть начинает!"

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, MELOVIN, Видео, Евровидение 2018, Певец, Чили.
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