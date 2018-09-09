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Леся Никитюк рассказала о своем самочувствии

Леся Никитюк
10:02 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Звезда "Орла и Решки" Леся Никитюк рассказала поклонникам, как чувствует себя после травмы на "Танцах со звездами" 2018.

Украинская телеведущая Леся Никитюк, принимающая участие в проекте "Танцы со звездами 2018", выложила в своем Instagram новое соблазнительное фото, под которым рассказала о своем самочувствии после травмы.

Во время одно из предыдущих эфиров Леся серьезно травмировала локоть, однако все равно продолжала выступать. По причине этого она ежедневно получала множество вопросов от поклонников о состоянии своего здоровья. И решила порадовать подписчиков новым снимком, на котором запечатлена в элегантном черном боди, похвастаться длинными стройными ногами, а заодно и успокоить всех.

"Спасибо всем, что часто интересуетесь здоровьем моей руки. На данный момент она полностью не разгибается и не сгибается. Но зато очень красиво свисает на бедре, считает деньги и обнимает дорогих мне людей", – прокомментировала ситуацию Никитюк.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Леся Никитюк, Публикация, Самочувствие, Снимок, танцы со звездами 2018, Травма, Травма локтя.
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