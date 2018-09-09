Мадонна удивила публику внешним видом

Недавно Мадонна шокировала поклонников своим внешним видом. Папарацци сфотографировали артистку, когда она выходила из ресторана в районе Ноттинг-Хилл, в Лондоне. Мадонна была одета в платье с цветочным принтом, черную накидку и туфли на каблуках. Свой образ знаменитость дополнила прической с косичками и легким макияжем.

Такой вид поп-дивы вызвал шквал комментариев в сети. 60-летнюю Мадонну раскритиковали за далеко не стройную фигуру, неопрятные брови и улыбку. Не обошли вниманием хейтеры и молодежную прическу певицы. "Тот случай, когда деньги есть, но зеркала нет", "Как старая маразматичка. К чему эти косички?", "Ужасная прическа", "Что случилось с ее зубами?", "В таком виде из дома выходить нельзя", "Неужели она больше не занимается спортом?", "Выглядит ужасно", – написали пользователи сети.

В то же время сторонники Мадонны выразили обеспокоенность из-за таких фото певицы. Они предположили, что в жизни звезды не все в порядке, поэтому поддержали артистку ободряющими комментариями.