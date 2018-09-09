Памела Андерсон прекратила отношения с молодым бойфрендом

Недавно СМИ взорвала новость: Памела Андерсон планирует в третий раз стать мамой. Хотя звезда уже воспитала двух взрослых сыновей, 21-летнего Брэндона Томаса и 20-летнего Дилана Джаггера, она все же хочет иметь ребенка от Адиля Рами. Однако намерения Памелы Андерсон очень резко меняются.

Пышногрудая актриса решила покинуть француза. Причиной для этого стали сыновья Адиля от первого брака. Памела Андерсон переживает, что футболист крайне редко с ними видится, поэтому решила уйти от него.

"Памела чувствует, что является препятствием для того, чтобы Адиль проводил достаточно времени со своими сыновьями. Она решила отойти в сторону, чтобы дать ему возможность поступать правильно и полноценно участвовать в воспитании детей. Этот искренний, бескорыстный поступок дался Памеле нелегко, ее сердце разбито. Но она считает, что Адиль должен заново выстроить отношения с матерью его детей. Она надеется, что он вернется в семью", – рассказал инсайдер издания. Не остановили Памелу Андерсон ни помолвка с футболистом, ни большое бриллиантовое кольцо, подаренное Адиль Рами. Звезда приняла окончательное решение и надеется, что ее молодой бойфренд со временем поймет ее поступок.