Ариана Гранде показала снимок экс-бойфренда Мак Миллера
Новости шоу бизнеса: Американская певица Ариана Гранде отреагировала на новость о смерти рэпера Мак Миллера.
7 сентября СМИ всколыхнула новость: рэпер Мак Миллер (настоящее имя Джеймс Малкольм Маккормик) умер в Калифорнии. Его тело нашли в доме в долине Сан-Фернандо. Правоохранители подозревают, что причиной смерти артиста была передозировка наркотиками.
На печальное известие отреагировала экс-девушка покойного рэпера Ариана Гранде. Звезда не написала ничего, разместив черно-белое фото Мак Миллера в своем блоге. Певица заблокировала сообщения, чтобы никто не комментировал фотографию.
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Ариана Гранде по-своему переживает потерю рэпера. С тех пор как стало известно о смерти Мак Миллера артистка не публиковала ни одного сообщения, а последние снимки ее блога – черно-белые.
К слову, звезда неоднократно рассказывала, что Мак Миллер является особенным человеком в ее жизни. Певица знала рэпера около 5 лет до того, как в сентябре 2016 года рассказала о их романтических отношениях. Последний раз пару видели на вечеринке "Оскар" у Мадонны 4 марта 2018 года, и впоследствии в СМИ стало известно о разрыве в их отношениях из-за напряженных графиков работы.