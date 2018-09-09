Ариана Гранде показала снимок экс-бойфренда Мак Миллера

7 сентября СМИ всколыхнула новость: рэпер Мак Миллер (настоящее имя Джеймс Малкольм Маккормик) умер в Калифорнии. Его тело нашли в доме в долине Сан-Фернандо. Правоохранители подозревают, что причиной смерти артиста была передозировка наркотиками.

На печальное известие отреагировала экс-девушка покойного рэпера Ариана Гранде. Звезда не написала ничего, разместив черно-белое фото Мак Миллера в своем блоге. Певица заблокировала сообщения, чтобы никто не комментировал фотографию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ariana Grande (@arianagrande) 8 Сен 2018 в 2:28 PDT

Ариана Гранде по-своему переживает потерю рэпера. С тех пор как стало известно о смерти Мак Миллера артистка не публиковала ни одного сообщения, а последние снимки ее блога – черно-белые.

К слову, звезда неоднократно рассказывала, что Мак Миллер является особенным человеком в ее жизни. Певица знала рэпера около 5 лет до того, как в сентябре 2016 года рассказала о их романтических отношениях. Последний раз пару видели на вечеринке "Оскар" у Мадонны 4 марта 2018 года, и впоследствии в СМИ стало известно о разрыве в их отношениях из-за напряженных графиков работы.