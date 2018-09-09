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Ариана Гранде показала снимок экс-бойфренда Мак Миллера

Ариана Гранде
15:37 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Американская певица Ариана Гранде отреагировала на новость о смерти рэпера Мак Миллера.

7 сентября СМИ всколыхнула новость: рэпер Мак Миллер (настоящее имя Джеймс Малкольм Маккормик) умер в Калифорнии. Его тело нашли в доме в долине Сан-Фернандо. Правоохранители подозревают, что причиной смерти артиста была передозировка наркотиками.

На печальное известие отреагировала экс-девушка покойного рэпера Ариана Гранде. Звезда не написала ничего, разместив черно-белое фото Мак Миллера в своем блоге. Певица заблокировала сообщения, чтобы никто не комментировал фотографию.

 
 
 
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Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)

Ариана Гранде по-своему переживает потерю рэпера. С тех пор как стало известно о смерти Мак Миллера артистка не публиковала ни одного сообщения, а последние снимки ее блога – черно-белые.

К слову, звезда неоднократно рассказывала, что Мак Миллер является особенным человеком в ее жизни. Певица знала рэпера около 5 лет до того, как в сентябре 2016 года рассказала о их романтических отношениях. Последний раз пару видели на вечеринке "Оскар" у Мадонны 4 марта 2018 года, и впоследствии в СМИ стало известно о разрыве в их отношениях из-за напряженных графиков работы.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Ариана Гранде, Мак Миллер, Певица, Реакция, Снимок, Экс-бойфренд.
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