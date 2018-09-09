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Новости: Появились новые подробности развода принцессы Дианы и принца Чарльза
Появились новые подробности развода принцессы Дианы и принца Чарльза
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Появились новые подробности развода принцессы Дианы и принца Чарльза

Принцеса Диана и принц Чарльз
17:57 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: medikforum.ru

Новости шоу бизнеса: Бывший личный тренер принцессы Дианы Дженни Риветт настаивает, что инициатором развода был принц Чарльз, а не Леди Ди.

Со времени гибели принцессы Дианы прошел 21 год, однако ее имя до сих пор не сходит со страниц западных СМИ. Недавно тренер Дженни Риветт рассказала, как происходил развод Леди Ди и принца Чарльза.

Личный тренер принцессы Дианы решила откровенно рассказать об отношениях королевской четы. Дженни Риветт беседовала с Леди Ди в неформальной атмосфере, поэтому знает довольно много информации, которой представительница королевской семьи делилась во время закрытых тренировок.

По словам Дженни Риветт, принцесса всегда любила своего мужа Чарльза и не хотела с ним расставаться. Если бы у Леди Ди была такая возможность, она бы спасла свой брак.

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"Если бы у нее был выбор, она бы осталась и постаралась сделать свой брак счастливым. Принцесса вышла замуж по любви. Не она настаивала на разводе – нет, это обрушилось на нее. Она не хотела расставаться", – заявила Дженни Риветт.

После развода с мужем в 1996 году принцесса Диана потеряла свой королевский титул. Однако британцы еще с большей благосклонностью относились к ней, радушно встречая на каждом мероприятии. В то же время Леди Ди не дала ни одного повода для разговоров о том, что ее это обидело. И Дженни Риветт предполагает, что потеря титула огорчила принцессу.

"Думаю, ей просто было больно, как и всем нам. Одно наслоилась на другое. Она была послом Великобритании, ее все любили, она оставалась матерью наследников престола. Почему она должна была потерять свой титул?" – рассказала Дженни Риветт.

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Известно, что принцесса Диана и Дженни Риветт не только общались в спортивном зале, но и были подругами вне тренировок. Но в 1990-х их пути разошлись.

"Пресса писала о моем ужасном расставание с Дженни, что не является правдой. Мы обе решили, что после 6 лет занятий, мне следует начать двигаться в другом направлении. Дженни остается моим другом, и я никогда не смогу сполна отблагодарить ее за все, что она сделала для меня", – говорила принцесса Диана журналистам The Chicago Tribune.

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Новости шоу бизнеса, Дженни Риветт, Королевская семья, Личная Жизнь, личный тренер принцессы Дианы, Принц Чарльз, Принцесса Диана, Развод.
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