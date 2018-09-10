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Танцы со звездами 2018: кто покинул проект в третьем выпуске (Видео)

Танцы со звездами 2018
08:29 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 9 сентября, вышел новый выпуск главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

В воскресенье в эфир вышел 3 прямой эфир любимого шоу "Танцы со звездами". В этом выпуске знаменитости показали "50 оттенков любви". Новые хореографические постановки для украинских звезд подготовила Алена Шоптенко.

12 пар представили судьям свои романтические истории о любви. На паркет проекта снова вышли украинские знаменитости, среди которых телеведущая Маша Ефросинина,  ведущая Леся Никитюк, фитнес-тренер и экс-ведущая шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко, комик и шоумен Игорь Ласточкин, Народный артист Украины Павел Зибров и многие другие.

Эфир открыл традиционный выход всех участников пректа под культовый трек группы Abba "Dancing Queen".

Судили участников неизменные жюри танцор Влад Яма, прима балета Екатерина Кухар, мультиартист, танцор и певец Дима Монатик. Ведущими сегодняшнего вечера стали Юрий Горбунов и Оля Полякова.

Все выступления участников "Танцы со звездами":

Павло Вишняков и Юля Сахневич - Фокстрот

Маша Ефросинина и Максим Леонов - Венский вальс 

Анита Луценко и Александр Прохоров - Вальс

Денис Беринчик и Екатерина Белявская - Фристайл

Павел Зибров и Мария Шмелева - Танго

Мишель Андраде и Женя Кот - Пасодобль

 Николай Тищенко и Nana - Диско

Руслан Сеничкин и  Яна Цибульская - Фьюжн

Оксана Марченко и Дмитрий Чаплин - Румба

Иракли Макацария и  Яна Заец -Ча-ча

Леся Никитюк и Максим Ежов - Сальса

Завершило третий прямой эфир выступление скандального певца Ивана Дорна.

Турнирная таблица третьего эфира шоу "Танцы со звездами" по результатам судейского голосования выглядела следующим образом:

После окончания зрительского голосования в зоне риска остались две пары: Павло Зибров и Мария Шмелева, а также Николай Тищенко и Нана. 

На этот раз судьи не решали, кто останется в проекте так, как за одну из двух пар зрители отдали намного больше голосов. Поэтому третий прямой эфир шоу "Танцы со звездами 2018" покинули Павел Зибров и Мария Шмелева.

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