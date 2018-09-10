Фантастические снимки природы во всей своей бушующей силе и идиллии от американского фотографа.

Фантастические снимки природы во всей своей бушующей силе и идиллии от американского фотографа. Брент Шавнор (Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ) — талантливый фотограф и режиссер, проживающий в Портленде, США. Он специализируется на пейзажах и туристической фотографии. Брент — ветеран корпуса морской пехоты США, инженер-звукорежиссер/фотограф/видеограф/консультант по маркетингу в социальных сетях. После 5 лет службы в морской пехоте и развертывания в Ираке, Брент окунулся в аудио/визуальный мир, работая над документальными фильмами с журналом Forbes, создавая рекламные ролики и снимая музыкальные клипы для групп и событий по всей территории США. Он получил степень бакалавра в области психологии в Университете Южного Мэна, чтобы лучше понимать людей и ответить на интересующий его вопрос о том, почему конкретное произведение искусства или музыка резонирует с кем-то. Принятие научного подхода и создание связи между искусством и мозгом — вот, что привлекает в работах Брента Шавнора.