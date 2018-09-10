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Победительница первого "Холостяка" поделилась секретом своей идеальной фигуры

Александра Шульгина
07:42 Сегодня Телеграф
obozrevatel.com
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Победительница первого сезона шоу "Холостяк" и фитнес-тренер Александра Шульгина поделилась своим секретом идеальной фигуры.

Как добиться желаемого тела, победительница первого сезона шоу "Холостяк" и фитнес-тренер Александра Шульгина  рассказала фоловерам в своем Instagram, где главным советом и рекомендацией от Шульгиной было слово "расслабься".

"Когда ты чересчур зациклена на чем-то, в данном случае на весе, хочешь сбросить лишние кг, каждое утро взвешиваешься, считаешь калории, ограничиваешь себя в любимой еде и паришься-паришься, что жир не уходит, - он и не уйдет. Чем больше ты говоришь "Я - толстая, у меня жир на животе, у меня не красивая попа и тп" тем сильнее укореяется это убеждение в своей голове, а отсюда - и в теле", - пишет она.

Исходя из этого, фитнес-тренер рекомендует своим подписчикам просто расслабиться. На своем примере девушка рассказала, как не любила свои "толстые" колени и бросила все силы, чтобы они стали худенькими и "остренькими", но потерпев неудачу, победительница "Холостяка" изменила стратегию.

"Попустилась в тренировках. Решила, что буду тренироваться тогда, когда хочу. В кайф. 2). Начала кушать те продукты, которые исключила на годы. Например, картошку, хлеб, сладости. Не много и не каждый день, но в удовольствие, когда хочется начала себе разрешать, даже на ночь. И не корить себя за то, что съела, а научилась наслаждаться вкусом и думать, что мне это во благо, а не во вред. 3). Я начала хвалить свои колени. Вот становлюсь перед зеркалом, мажусь кремом и рассказываю своему телу, в частности "им", какие они красивые, подтянутые и как я их люблю", - рассказала свой секрет Шульгина.

При этом она подчеркивает, что даже перестала взвешиваться, а придерживаясь такого образа жизни, обрела тело своей мечты. "Как только я отпустила ситуацию, приняла ее, и главное - полюбила то, что есть - я обрела то, чего хотела. Меджик? Нет. Это связь мозга с телом. Когда в голове все хорошо - молниеносно становится хорошо и с телом", - объяснила Шульгина.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Александра Шульгина, Победительница первого сезона "Холостяка", Фитнес-тренер, Холостяк.
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