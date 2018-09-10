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Танцы со звездами 2018: Слава Каминская подшутила над участниками шоу

Слава Каминская
09:04 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Слава Каминская опубликовала курьезное фото, на котором предстала обнаженной с участниками танцевального шоу "Танцы со звездами".

Украинская певица и участница группы "Неангелы"Слава Каминская опубликовала эротический снимок в своем Instagram с участниками танцевального шоу "Танцы со звездами". Среди них – Иракли Макацария и Леся Никитюк.

Коллаж из трех пикантных фотографий собрал немало лайков и комментариев, поскольку на нем певица позирует полностью обнаженной, за исключением чулок и каблуков, прикрывая свою грудь руками. Иракли в свою очередь хвастается на фото своим рельефным торсом, а Леся Никитюк демонстрирует пикантные формы в кожаном костюме и крошечном бикини.

"Трио "Хрусталь", корпоративы, свадьбы, поминки," – забавно подписала свое сообщение Каминская, добавив хэштег "Танцы со звездами".

 
 
 
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трио «Хрусталь», корпоративы, свадьбы, поминки #танціззірками

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

Дело в том, что от начала нового сезона проекта "Танцы со звездами" на телеканале "1+1" трое участников уже успели получить травмы на паркете. Сначала артистка Слава Каминская, упав на репетиции получила травму спины, поэтому не смогла участвовать в проекте и была дисквалифицирована. Впоследствии телеведущая Леся Никитюк показала пораненые ноги от роз и поврежденную руку.

Последний, кто потерпел неудачу на паркете "Танцы со звездами", стал бывший герой "Холостяка" Иракли Макацария. Во время репетиции с танцовщицей Яной Заец мужчина получил травмы и обратился за помощью к врачам и сейчас проходит быструю реабилитацию, чтобы снова вернуться на паркет.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Иракли Макацария, Леся Никитюк, Слава Каминская, Танці з зірками, Танцы со звездами, танцы со звездами 2018.
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