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Светлана Тарабарова впервые стала мамой
09:38 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: 9 сентября 2018 Светлана Тарабарова и ее муж и продюсер Алексей Бондарь впервые стали родителями.
Певица Светлана Тарабарова (TARABAROVA) впервые стала мамой. Ребенок родился 9 сентября 2018 в Киеве.
У звездной пары родился здоровий мальчик, весом 3760 кг.
Свою беременность Светлана Тарабарова умело скрывала до середины второго триместра, пока бдительные поклонники не заподозрили, что певица ждет пополнения в семье.
Как известно, звезда рожала в Киеве. Звездная мама и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо.
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