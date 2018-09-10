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Новости: Светлана Тарабарова впервые стала мамой
Светлана Тарабарова впервые стала мамой
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Светлана Тарабарова впервые стала мамой

Светлана Тарабарова
09:38 Сегодня Телеграф
lux.fm
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 9 сентября 2018 Светлана Тарабарова и ее муж и продюсер Алексей Бондарь впервые стали родителями.

Певица Светлана Тарабарова (TARABAROVA) впервые стала мамой. Ребенок родился 9 сентября 2018 в Киеве.

У звездной пары родился здоровий мальчик, весом 3760 кг.

Свою беременность Светлана Тарабарова умело скрывала до середины второго триместра, пока бдительные поклонники не заподозрили, что певица ждет пополнения в семье.

Как известно, звезда рожала в Киеве. Звездная мама и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо.

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Новости шоу бизнеса, Алексей Бондар, Беременность, муж Светланы Тарабаровой, Певица, Ребенок, Светлана Тарабарова, Тарабарова.
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