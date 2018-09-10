Светлана Тарабарова впервые стала мамой

Певица Светлана Тарабарова (TARABAROVA) впервые стала мамой. Ребенок родился 9 сентября 2018 в Киеве.

У звездной пары родился здоровий мальчик, весом 3760 кг.

Свою беременность Светлана Тарабарова умело скрывала до середины второго триместра, пока бдительные поклонники не заподозрили, что певица ждет пополнения в семье.

Как известно, звезда рожала в Киеве. Звездная мама и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо.