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Танцы со звездами 2018: Оля Полякова публично извинилась перед Екатериной Кухар

Оля Полякова
15:31 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинской певице Оле Поляковой пришлось извиниться перед судьей "Танцев со звездами" Екатериной Кухар за свою грубую шутку.

Во время третьего прямого эфира танцевального шоу Полякова была ведущей звездного балкона. Из-за обилия нарядов певица часто отлучалась в гримерную и не слышала визитки звездных участников, которые делились личными историями.

Так, украинский боксер-профессионал Денис Беринчик рассказал о недавней смерти сына, который прожил всего 15 дней от рождения и как они с женой это переживали. Эта история сильно задела обычно сдержанную Екатерину Кухар, которая не смогла сдержать слез, комментируя выступление спортсмена. А все потому, что балерина вспомнила, как потеряла своего первого ребенка – девочку.

Невнимательная Полякова, встречая звездную пару на балконе, отметила: "Благодаря Денису страна узнала, что Катя Кухар умеет плакать".

Но вскоре после эфира певица осознала, что ее шутка была неуместной и грубой и выложила в свой Instagram видео с публичными извинениями перед Катей. "Иногда мы совершаем ошибки не преднамеренно. Катя, прости", - обратилась к балерине Полякова.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Екатерина Кухар, Оля Полякова, Танцы со звездами, танцы со звездами 2018.
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