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Приянка Чопра и Ник Джонас сделали такой же портрет, как у принца Гарри и Меган Маркл

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Приянка Чопра и Ник Джонас
16:44 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Приянка Чопра и Ник Джонас воссоздали официальный портрет принца Гарри и Меган Маркл в день помолвки королевской пары.

Индийская актриса Приянка Чопра и американский певец Ник Джонас, которые недавно объявили о предстоящей свадьбе, воссоздали официальный портрет принца Гарри и Меган Маркл, сделанный в день помолвки королевской пары.

Интересно, что автором снимка Приянки Чопры и Ника Джонаса стал свадебный фотограф принца Гарри и Меган Маркл – Алекси Любомирски. Официальные фото помолвки герцога и герцогини Сассекских также сделал он.

Фото, на котором Чопра позирует в облегающем платье с узором ломаная клетка, а Джонас сидит в белой рубашке и белом пиджаке, сделано на вечеринке в честь 50-летия бренда Ralph Lauren в Нью-Йорке. На снимке влюбленные актриса и музикант держатся за руки, а Приянка демонстрирует помолвочное кольцо от Tiffany & Co, подаренное Ником.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актриса, Королевская пара, Меган Маркл, Ник Джонас, Портрет, Принц Гарри, Приянка Чопра, Свадьба.
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