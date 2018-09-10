Приянка Чопра и Ник Джонас сделали такой же портрет, как у принца Гарри и Меган Маркл

Индийская актриса Приянка Чопра и американский певец Ник Джонас, которые недавно объявили о предстоящей свадьбе, воссоздали официальный портрет принца Гарри и Меган Маркл, сделанный в день помолвки королевской пары.

Интересно, что автором снимка Приянки Чопры и Ника Джонаса стал свадебный фотограф принца Гарри и Меган Маркл – Алекси Любомирски. Официальные фото помолвки герцога и герцогини Сассекских также сделал он.

Фото, на котором Чопра позирует в облегающем платье с узором ломаная клетка, а Джонас сидит в белой рубашке и белом пиджаке, сделано на вечеринке в честь 50-летия бренда Ralph Lauren в Нью-Йорке. На снимке влюбленные актриса и музикант держатся за руки, а Приянка демонстрирует помолвочное кольцо от Tiffany & Co, подаренное Ником.