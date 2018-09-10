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Американской певице Бейонсе угрожают

Бейонсе
16:04 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Патрульный угрожает расправой Бейонсе и ее семье.

Западные СМИ сообщают, что бывший американский патрульный Джордж Циммерман, который застрелил афроамериканца Трейвона Мартина, угрожает популярной певице Бейонсе и ее супругу рэперу Джей Зи расправой.

Отмечается, что полицейский отправил несколько сообщений продюсеру документального фильма "История Трейвона Мартина", в котором угрожает знаменитостям.

Так, Циммерман заявил о намерении превратить жизнь Бейонсе в ад. Причиной стало выступление певицы с поддержкой митинга, целью которого стало привлечение экс-патрульного к ответственности за убийство подростка.

"Если я увижу кого-то из них еще раз в своей жизни, я затолкаю их куда подальше", – заявил Джордж Циммерман.

Напомним, в 2012 году Джордж Циммерман застрелил 17-летнего темнокожего подростка Трейвона Мартина. Джордж утверждал, что парень напал на него, и в целях самообороны патрульный застрелил парня. Дело вызвало общественные обсуждения по отношение к разным расам в США. Темнокожее население утверждало, что если бы случилось наоборот, то есть во время драки темнокожий застрелил белого, он бы обязательно был осужден. Тогда как суд оправдал Циммермана.

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Новости шоу бизнеса, Бейонсе, Джордж Циммерман, Певица, Угрозы, Угрозы Бейонсе.
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