Беременная Регина Тодоренко показала круглый животик

Регина Тодоренко до сих пор скрывает свое интересное положение и откровенно не демонстрирует уже достаточно большой беременный животик. Однако это делают за нее другие.

На днях ведущая стала спикером на linguafest, где молодежь могла почерпнуть для себя много полезной информации по изучению языков. Конечно, многие не были прочь сфотографироваться с беременной Региной и поделиться этим фото в Инстаграме.

И вот наконец мы можем хорошо рассмотреть, как изменилась фигура знаменитой путешественницы во время беременности.

Ей очень идет! Регина просто светится и излучает счастье. Напомним, отцом ребенка ведущей является певец Влад Топалов, который недавно еще и сделал предложение руки и сердца маме своего будущего малыша.