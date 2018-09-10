В Америке прошел конкурс "Мисс Америка" без выхода в купальниках

В Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, в минувшее воскресенье состоялся конкурс красоты "Мисс Америка". Организаторы конкурса "Мисс Америка" отменили дефиле в купальниках.

Свое решение отменить эту часть шоу они объяснили тем, что теперь участниц будут оценивать не столько по внешности, сколько по личным характеристикам. В связи с этим в этот раз организаторы назвали соревнование "Мисс Америка 2.0".

Заветная хрустальная корона а также право на стипендию на общую сумму 50 тысяч долларов достались Ниа Имани Франклин из Нью-Йорка.

Корону девушке торжественно вручила победительница конкурса "Мисс Америка-2018" - Кара Мунд из штата Северная Дакота. Конкурсантка старалась удивить членов жюри исполнением попурри из оперы "Богема".

Франклин со сцены рассказала, что важную роль в ее жизни сыграло искусство, особенно музыка. Второе место на конкурсе заняла представительница штата Массачусетс, третье - Флориды, четвертое - Луизианы, пятое - Коннектикута.