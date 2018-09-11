Вашему вниманию подборка удивительных снимков, в которых нет никакого фотошопа.

В начале XXI века было опасение, что человечество пойдет по пути развития инструментов лжи — графических и видеоредакторов, чтобы «рисовать приключения» и выдавать желаемое за действительное. Но, к счастью, в мире еще много настоящих авантюристов и мечтателей, а научно-технический прогресс обеспечивает их подходящими инструментами. Наша Команда хочет показать вам снимки, которые кажутся детищем фотошопа, но нет — все взаправду.