Американская певица Леди Гага снялась в волшебном фотосете для октябрьского выпуска американского глянца Vogue.

Американская певица Леди Гага снялась в волшебном фотосете для октябрьского выпуска американского глянца Vogue. В честь выхода мелодраматического фильма "Звезда родилась", певица откровенно рассказала о своей жизни и обнажилась в пикантных кадрах. Леди Гага примерила несколько сдержанных и одновременно очень сексуальных образов таких премиальных марок как Givenchy, Chanel, Oscar de la Renta и Wolford. Стильные блузки, джинсы и пикантные платья с кружевом – все это о новой съемке с Леди Гагой.