Известные женщины и мужчины, которые уже не похожи на секс-символов миллионов.

Известные женщины и мужчины, которые уже не похожи на секс-символов миллионов. Звезды всегда и везде выглядят потрясающе: шикарные наряды, стильные прически, дорогие украшения, стройное подтянутое тело и т.д. Казалось бы, по-другому и быть не может, ведь тем, как они выглядят, грубо говоря, они и зарабатывают на жизнь (не считая, конечно, талант). Но не стоит забывать, что звезды — такие же люди как мы с вами, и проблемы у них такие же обычные.