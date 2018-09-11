Надежда Дорофеева восхитила всех новым нарядом

Украинская певица, участница популярного молодежного дуэта "Время и Стекло" выложила в Instagram фото, на котором запечатлена в довольно редком для нее образе – в длинном платье.

Платье темного цвета мерцает на звезде от обилия пайеток, и идеально сидит на ее фигуре. Снимок сделан в гримерке, поэтому, не исключено, что Надя готовит для нас какой-нибудь сюрприз.

Свою фотографию Дорофеева сопроводила философской подписью:

"Внешнее для меня очень важно! Идеальное платье, ухоженный вид, улыбка, маникюр, но... Как важно, чтоб внутри было что – то. Что-то большее – сострадание, умение прощать, глубина, стремление к развитию, чувство и самое важное – доброта. Красивый человек – это не только хорошая косметика и модная одежда. Это ум и доброе сердце. Это человек, который учится чему-то новому всю свою жизнь. Такая красота меня манит. Хочу быть именно такой."