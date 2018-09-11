Джастин Бибер собирается переехать обратно в Канаду

Уроженец Канады, Джастин Бибер давным-давно обосновался в США, покорив сердца армии поклонниц своими песнями впервые еще в 2008 году. Теперь же, спустя 10 лет, проведенных в Штатах, Джастин задумался о том, чтобы навсегда переехать обратно на родину.

Инсайдер издания Us Weekly говорит, что "Джастин хочет сделать Канаду своим постоянным домом. Ему хочется уехать подальше от специфического образа жизни Лос-Анджелеса".

На решение Джастина повлияла отнюдь не помолвка с Хейли Болдуин, а факт куда более простой и логичный – 24-летний певец, который в центре внимания находится на протяжении 10 лет без перерыва, устал от своей славы, от того, что за каждым его шагом пристально следят. "Он хочет увидеть, какой может быть нормальная жизнь", добавляет инсайдер.

Неизвестно, готова ли Хейли Болдуин последовать за женихом в Канаду вместо того, чтобы развивать модельную карьеру в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, но источник Us Weekly утверждает, что влюбленные, объявившие о помолвке всего 2 месяца назад, "хотят пожениться как можно скорее".