Эшли Бенсон и Кара Делевинь подтвердили свой роман
Новости шоу бизнеса: Звезда сериала Милые обманщицы Эшли Бенсон подтвердила свой роман с моделью и актрисой Карой Делевинь.
Кара Делевинь, которая снялась в музыкальной драме Ее запах и сейчас представляет картину на Международном кинофестивале в Торонто, опубликовала в своем Instagram фото в полупрозрачном золотистом платье Balmain.
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Эшли Бенсон написала под снимком возлюбленной "Моя". Также Эшли добавила пикантный комментарий "Я вижу твою (смайлик в виде суши)".
Накануне сама Делевинь публиковала в Instagram-Stories видео, на котором рассказывала о своем платье и признавалась, что под ним нет нижнего белья. "Поэтому не просите меня наклониться и поднять что-нибудь для вас", – пошутила актриса.
Напомним, в прошлом месяце Кару Делевинь и Эшли Бенсон застукали за поцелуями в аэропорту Хитроу. Впервые слухи о романе девушек появились в мае этого года. Делевинь и Бенсон давно публикуют в соцсетях совместные фото.