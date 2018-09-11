Эшли Бенсон и Кара Делевинь подтвердили свой роман

Кара Делевинь, которая снялась в музыкальной драме Ее запах и сейчас представляет картину на Международном кинофестивале в Торонто, опубликовала в своем Instagram фото в полупрозрачном золотистом платье Balmain.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Instagram official. #CommentsByCelebs Публикация от @ commentsbycelebs 10 Сен 2018 в 1:42 PDT

Эшли Бенсон написала под снимком возлюбленной "Моя". Также Эшли добавила пикантный комментарий "Я вижу твою (смайлик в виде суши)".

Накануне сама Делевинь публиковала в Instagram-Stories видео, на котором рассказывала о своем платье и признавалась, что под ним нет нижнего белья. "Поэтому не просите меня наклониться и поднять что-нибудь для вас", – пошутила актриса.

Напомним, в прошлом месяце Кару Делевинь и Эшли Бенсон застукали за поцелуями в аэропорту Хитроу. Впервые слухи о романе девушек появились в мае этого года. Делевинь и Бенсон давно публикуют в соцсетях совместные фото.