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Новости: "Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 5 выпуск (Видео)
"Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 5 выпуск (Видео)
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"Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 5 выпуск (Видео)

"Мастер Шеф"
01:22 Сегодня Телеграф
Фото: hochu.ua

Новости шоу бизнеса: 11 сентября, вышел 5 выпуск главного кулинарного шоу страны "Мастер Шеф".

11 сентября, в эфир вышел увлекательный 5 выпуск проекта "Мастер Шеф-8". Лучшие из лучших продолжат делиться своим мастерством кулинарии и демонстрировать свою способность впитывать знания.

В прошлом выпуске кулинары-аматоры продемонстрировали все свое стремление к победе! После того как кулинары-любители разделились на четыре команды, им пришлось, используя собственную логику и интуицию, побороться между собой за право войти в 20 лучших кулинаров шоу МастерШеф 2018.

"Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 4 выпуск (Видео)

МастерШеф 8 сезон. Выпуск 5. Часть 1 от 11.09.2018:

МастерШеф 8 сезон. Выпуск 5. Часть 2 от 11.09.2018:

Напомним, что главным призом, который сможет выиграть всего один участник, является кругленькая сумма — 500 000 гривен. Кроме того, победитель получит возможность усовершенствовать свои таланты в одной из лучших кулинарных школ мира.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, 11 сентября, 5 выпуск, 8 сезон, Видео, Кулинарное шоу, Мастер Шеф 8, Мастер-шеф, Смотреть, Смотреть онлайн, Шоу.
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