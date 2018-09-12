"Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 5 выпуск (Видео)

11 сентября, в эфир вышел увлекательный 5 выпуск проекта "Мастер Шеф-8". Лучшие из лучших продолжат делиться своим мастерством кулинарии и демонстрировать свою способность впитывать знания.

В прошлом выпуске кулинары-аматоры продемонстрировали все свое стремление к победе! После того как кулинары-любители разделились на четыре команды, им пришлось, используя собственную логику и интуицию, побороться между собой за право войти в 20 лучших кулинаров шоу МастерШеф 2018.

МастерШеф 8 сезон. Выпуск 5. Часть 1 от 11.09.2018:

МастерШеф 8 сезон. Выпуск 5. Часть 2 от 11.09.2018:

Напомним, что главным призом, который сможет выиграть всего один участник, является кругленькая сумма — 500 000 гривен. Кроме того, победитель получит возможность усовершенствовать свои таланты в одной из лучших кулинарных школ мира.