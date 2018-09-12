Мама Меган Маркл записалась на курсы по уходу за новорожденными

Сразу после свадьбы Принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл в СМИ начали распространяться слухи об "интересном положении" девушки.

Почва для новой волны размышлений появилась после появления супругов на благотворительном концерте, посвященном столетию окончания Первой мировой войны. Меган появилась в синем платье, которое свободно сидело на фигуре девушки, тщательно скрывая ее. Такой образ вызвал у поклонников подозрения, потому что обычно актриса предпочитает облегающие наряды.

Подлила масла в огонь и мама новоиспеченной герцогини Сассекской. 62-летняя Дория Рэгланд записалась на курсы молодых мам. Похоже, мать Меган готовится стать бабушкой.

Близкий к семье источник сообщает: "Меган не хочет нанимать помощников, когда малыш появится на свет. Она считает, что с ролью няни лучше всего справится ее мать. Дория давно решила, что будет заниматься внуками, когда выйдет на пенсию". Дория занимается на дому с двумя преподавателями. Также стало известно, что будущая бабушка собирается переехать из США в Великобританию, чтобы помочь дочери с первенцем.