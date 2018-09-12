Бритни Спирс восхитила поклонников своей фигурой

Певица не перестает удивлять поклонников. Сначала она шокировала публику лысой головой, затем горе-мать лишили родительских прав, после она вышла в свет с молодым любовником, ну а затем и вовсе исчезла с медиа-радаров.

Не секрет, что Бритни страдает от комплексов, связанных с ее внешним видом. Поп-звезда долгие годы пыталась восстановить стройную фигуру после затяжной депрессии. Хейтеры осуждали певицу за округлый живот, слишком пышные формы, которые, по их мнению, не вписывались в привычный образ исполнительницы.

Сейчас Бритни активно работает над собой и делится с поклонниками не только видео со своих тренировок, но и откровенными фото, на которых демонстрирует плоский живот и подтянутое тело.

Серия фотографий, где звезда позирует у бассейна в белых сапогах и бикини с принтом зебры, успела собрать более 700 тыс. лайков. Фоловеры в восторге от нынешней формы 36-летней певицы.