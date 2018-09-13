Иллюстрации о том, как изменился вид супергероев с любимых комиксов спустя время.

Иллюстрации о том, как изменился вид супергероев с любимых комиксов спустя время. Джефф Виктор — иллюстратор, который не только сотрудничал со многими известными студиями, но и создал свою серию популярных рисунков. Джефф показал, как изменились известные персонажи за годы пребывания на экранах — одни заматерели, а другие наоборот стали милашками. Но смотреть на эти преображения — одно удовольствие, особенно в работах Джеффа!