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Ольга Фреймут опубликовала фото со старшей дочерью

Ольга Фреймут
13:01 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Оля Фреймут опубликовала философский пост о жизни в своем аккаунте в Instagram.

Ведущая шоу "Оля" Ольга Фреймут широко известна своим твердым характером и правильным поведением. Кажется, женщина имеет свой взгляд на все происходящее в мире. Не вызывает сомнений и высокий интеллектуальный уровень звезды. Но, впрочем, о своей образованности Ольга не дает забыть, публикуя множество философских постов на личнойстраничке.

В одном из последних постов женщина задумалась о жизни и тех шансах, которые она нам дает: "Щоранку, коли дивлюся у вікно, розумію , що життя дає новий шанс. Можливість прожити день у мільярді щасливих секунд : від поцілунку у заплутане після сну волоссячко дітей - до краплинки дощу на долоні, яка чомусь дісталася саме тобі".

К своим словам ведущая добавила уютный снимок со своей дочерью Златой. Дамы мило отдыхают в кафе: Злата погружена в свои дела, а Ольга нежно наблюдает за дочерью. Они выглядят умиротворенно и по-домашнему "тепло".

На снимке Злата выглядит повзрослевшей. Видно, что девочка стала более серьезной. В одном из выпусков своего шоу Ольга даже отмечала, что многие критикуют ее дочь за то, что она ведет себя слишком вызывающе для своего возраста. И Ольга завидует коллеге Оле Поляковой, что та может дать жесткий отпор людям, которые неоправданно поливают грязью ее детей,  так как сама ведущая не имеет такого боевого настроя и является слишком деликатной. 

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Звезды, Знаменитости, Ольга Фреймут, Оля Фреймут, Украинские знаменитости, Шоу у Оли.
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