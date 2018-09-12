Кайли Дженнер рассказала о проблемах после родов

Светская львица и счастливая мама Кайли Дженнер призналась, что после рождения ребенка ее жизнь кардинально изменилась: другие взгляды, предпочтения, а также фигура.

Кайли рассказала в интервью британскому изданию Glamour, что на самом деле такие изменения с ее телом не беспокоят девушку.

"Беременность полностью изменила мое тело в молодом возрасте, но мне действительно все равно",– призналась Кайли Дженнер.

Раньше девушка больше жаловалась на изменения в фигуре: "моя грудь стали в три раза больше, и это не может не беспокоить. У меня появились растяжки. Живот, талия, бедра – все увеличилось".

Однако сейчас Кайли Дженнер больше уделяет внимание своей дочери и работе. 21-летняя звезда призналась, что мечтает передать дочери Сторми свой бренд, который приносит миллионный доход.

"Я много работаю для Сторми, чтобы передать ей в будущем Kylie Cosmetics. Если ее это дело заинтересует, будет просто замечательно! Бизнес дал мне цель. Я люблю работать, потому что моя мама научила нас так относиться к труду. Мне нравится творить, загружать голову, придумывать новое для развития",– подчеркнула знаменитость.

Напомним, Кайли Дженнер родила дочку 1 февраля 2018 года от любимого Тревиса Скотта. Девочке знаменитость дала необычное имя – Сторми. Сначала модель скрывала информацию, которая ожидает появление ребенка, но впоследствии СМИ все-таки узнали о пополнении в семье Кардашьянов.