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Новости: Кайли Дженнер рассказала о проблемах после родов
Кайли Дженнер рассказала о проблемах после родов
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Кайли Дженнер рассказала о проблемах после родов

Кайли Дженнер
13:39 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 21 летняя Кайли Дженнер родила дочку 1 февраля 2018 года.

Светская львица и счастливая мама Кайли Дженнер призналась, что после рождения ребенка ее жизнь кардинально изменилась: другие взгляды, предпочтения, а также фигура.

Кайли рассказала в интервью британскому изданию Glamour, что на самом деле такие изменения с ее телом не беспокоят девушку.

"Беременность полностью изменила мое тело в молодом возрасте, но мне действительно все равно",– призналась Кайли Дженнер.

Раньше девушка больше жаловалась на изменения в фигуре: "моя грудь стали в три раза больше, и это не может не беспокоить. У меня появились растяжки. Живот, талия, бедра – все увеличилось".

Однако сейчас Кайли Дженнер больше уделяет внимание своей дочери и работе. 21-летняя звезда призналась, что мечтает передать дочери Сторми свой бренд, который приносит миллионный доход.

"Я много работаю для Сторми, чтобы передать ей в будущем Kylie Cosmetics. Если ее это дело заинтересует, будет просто замечательно! Бизнес дал мне цель. Я люблю работать, потому что моя мама научила нас так относиться к труду. Мне нравится творить, загружать голову, придумывать новое для развития",– подчеркнула знаменитость.

Напомним, Кайли Дженнер родила дочку 1 февраля 2018 года от любимого Тревиса Скотта. Девочке знаменитость дала необычное имя – Сторми. Сначала модель скрывала информацию, которая ожидает появление ребенка, но впоследствии СМИ все-таки узнали о пополнении в семье Кардашьянов.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Дочка, Изменения, Изменения в фигуре, Кайли Дженнер, Ребенок, Роды, Фигура.
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