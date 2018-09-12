Влад Яма оказался в пасти динозавра

В последнее время известный танцор и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма увлекся юмором, наверное, сказывается его участие в юмористическом проекте "Лига Смеха". Шутит шоумен не только со своей командой комиков и сидя за судейским креслом, но и на своей страничке.

На днях Владислав опубликовал новое фото, на котором его "пожирает" динозавр. Видимо, этот снимок танцор сделал во время отдыха в Греции.

"Давайте частіше посміхатися", - подписал фото Владислав Яма.

Переглянути цей допис в Instagram Давайте частіше посміхатися

Напомним, после третьего эфира "Танцев со звездами" Леся Никитюк остро ответила на комментарий Влада Ямы относительно ее выступления. "Не бий мене мамо мокрими трусами! Закривати треба стопи! Коліна закривати! Ноги закривати!", - отметил Влад. На что Леся не промолчала и заявила: "Рота треба закривати!". Позже девушка поделилась со своими фанами, что считает такой комментарий судьи неуместным.