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Влад Яма оказался в пасти динозавра

Влад Яма
14:50 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинский танцор Владислав Яма опубликовал забавное фото в своем Instagram.

В последнее время известный танцор и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма увлекся юмором, наверное, сказывается его  участие в юмористическом проекте "Лига Смеха". Шутит шоумен не только со своей командой комиков  и сидя за судейским креслом, но и на своей страничке. 

На днях Владислав опубликовал новое фото, на котором его "пожирает" динозавр. Видимо, этот снимок танцор сделал во время отдыха в Греции. 

"Давайте частіше посміхатися", - подписал фото Владислав Яма.

 
 
 
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Давайте частіше посміхатися

Напомним, после третьего эфира "Танцев со звездами" Леся Никитюк остро ответила на комментарий Влада Ямы относительно ее выступления. "Не бий мене мамо мокрими трусами! Закривати треба стопи! Коліна закривати! Ноги закривати!", - отметил Влад. На что Леся не промолчала и заявила: "Рота треба закривати!". Позже девушка поделилась со своими фанами, что считает такой комментарий судьи неуместным. 

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Влад Яма, Танцоры, Танцы со звездами, танцы со звездами 2018, Украинские танцоры.
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