День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 13.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климкин обсудил со спецпредставителем ОБСЕ борьбу с коррупцией в Украине
Климкин обсудил со спецпредставителем ОБСЕ борьбу с коррупцией в Украине
Новости: Хейли: Ничто не исправит Иран, пока он не исправится сам
Хейли: Ничто не исправит Иран, пока он не исправится сам
Новости: Промоутер назвал место проведения боя Усик - Беллью
Промоутер назвал место проведения боя Усик - Беллью
Новости: В Facebook создали новый искусственный интеллект
В Facebook создали новый искусственный интеллект
X

Кит Харингтон упрекнул студию Marvel в гомофобии

Кит Харингтон
07:54 Сегодня Телеграф
segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Актер обрушился на студию с упреками.

Актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", который недавно сделал откровенно признание относительно сериала, упрекнул студию Marvel в гомофобии.  Актера возмутило, что среди исполнителей ролей супергероев в фильмах нет представителей ЛГБТ.

"Есть большая проблема с маскулинностью и гомосексуальностью, вроде как они не могут сосуществовать. Неужели нельзя пригласить в Marvel открытого гея, который сыграл бы супергероя? Когда это произойдет?", – отметил актер.

К Харингтону также присоединились коллеги Эмили Хэмпшир, Тэнди Ньютон и режиссер Ксавьер Долан. Ньютон обратился к спортивному миру как к примеру позитивных изменений по отношению к ЛГБТ, которые происходят.

"Это меняется, но мы должны не отставать от этих изменений и продолжать настаивать на этом", – сказал Ньютон.

Напомним, британский актер Кит Харингтон рассказал о кастинге, своей работе в сериале и отношениях с Роуз Лесли в интервью BBC Radio 2.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Marvel, Актер, Гомофобия, Знаменитость, Кит Харингтон, Фото.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Оля Цибульская рассказала, чья еда всегда вкуснее Мила Йовович представила шикарные платья для глянца Леди Гага очаровала поклонников необычным образом

Последние новости

Памела Андерсон удивила новым образом Игрок Ювентуса прокомментировал голевую засуху Роналду Чехия перенесет свое израильское посольство в Иерусалим
Сегодня читают
01 Начните день со смеха: утренние анекдоты 13 сентября
02 Супрун рассказала о трех продуктах, отречение от которых сдержит диабет
03 Хайден Панеттьери в красном платье засветилась после разрыва с Владимиром Кличко
04 Супрун: В четырех городах Украины откроют центры трансплантации
05 Фейгин сообщил, на кого могут обменять Сущенко
Новости сегодня
08:47 Курьезные свадебные снимки, на которые стыдно смотреть
08:45 Олег Винник показал свою фигуру в спортзале
08:41 УЕФА не планирует проводить финал Лиги чемпионов в Нью-Йорке
08:34 Ученые раскрыли тайну сновидений
08:33 Госдеп осудил будущие выборы в "ЛДНР"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко назначил нового главу РГА на Волыне
Порошенко назначил нового главу РГА на Волыне
Новости: Итоги 12 сентября: Премия Сахарова для Сенцова, задержание рейдеров, изменение правил контрактной службы, санкции Трампа
Итоги 12 сентября: Премия Сахарова для Сенцова, задержание рейдеров, изменение правил контрактной службы, санкции Трампа
Новости: Apple представила новинки: iPhone XS, X Max, Xr и Apple Watch Series 4
Компания Apple представила новинки
Новости: Рецепт дня: перевернутая творожная запеканка с карамелизированными яблоками
Рецепт дня: перевернутая творожная запеканка с карамелизированными яблоками
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь