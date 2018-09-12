Кристина Агилера обескуражила нелепым нарядом

Американская певица Кристина Агилера, устроившая летом концерт в нью-йоркской подземке, последние несколько дней появляется на публике в странного вида пуховиках.

В одном случае это было что непонятное размера оver-size цвета металлик, усеянное красными сердечками, и на вид оно больше напоминало спальный мешок. Под него звезда надела полупрозрачное платье и яркие туфли, но это ситуацию не спасло абсолютно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Christina Aguilera (@xtina) 9 Сен 2018 в 3:50 PDT

В другой раз наряд Кристины был не столь ярким, но черный пуховик, в который она была замотана, тоже особого восторга у поклонников не вызвал. Хотя все те же кокетливые красные туфельки из-под него тоже выглядывали.