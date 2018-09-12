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Кристина Агилера обескуражила нелепым нарядом

Кристина Агилера
21:15 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Кристина Агилера последнее время предпочитает носить пуховики, которые лучше бы вообще не покупать.

Американская певица Кристина Агилера, устроившая летом концерт в нью-йоркской подземке, последние несколько дней появляется на публике в странного вида пуховиках.

 
 
 
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Leaving a piece of my heart with all the beautiful energy at NYFW

Публикация от Christina Aguilera (@xtina)

 

В одном случае это было что непонятное размера оver-size цвета металлик, усеянное красными сердечками, и на вид оно больше напоминало спальный мешок. Под него звезда надела полупрозрачное платье и яркие туфли, но это ситуацию не спасло абсолютно.

 
 
 
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Публикация от Christina Aguilera (@xtina)

 

В другой раз наряд Кристины был не столь ярким, но черный пуховик, в который она была замотана, тоже особого восторга у поклонников не вызвал. Хотя все те же кокетливые красные туфельки из-под него тоже выглядывали.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Кристина Агилера, Наряд, Нелепый наряд, Пуховик, Снимок, Фото.
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