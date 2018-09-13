"Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 6 выпуск (Видео)

12 сентября, в эфир вышел увлекательный 6 выпуск проекта "Мастер Шеф-8". Судьи наконец-то определили 20-ку лучших кулинаров-аматоров страны. Теперь участники начнут настоящую борьбу за звание лучшего "Мастер Шефа 2018".

Впечатлять кулинары будут непревзойденных судьей: обворожительной Татьяны Литвиновой, харизматичного и непоколебимого Эктора Хименеса-Браво и романтичного Дмитрия Горовенко.

В шоу "Мастер Шеф" 8 сезоне выпуске 6 части 1 от 12.09.2018 было первое выездное соревнование сезона. Кулинаров привезли на Андреевский спуск в Киеве. По условиям конкурса, они должны были не только приготовить вкусную еду, но и суметь продать ее людям. На глазах у сотен людей, кулинары поделились на две команды и в течении часа готовили что-то особенное.

Во второй части началось испытания для команды, которая проиграла в первом выездном соревновании. Каждый из участников должен был определить того, кто стал причиной их проигрыша. "Мастер Шеф" 2018 в этот раз приготовил для битвы черных фартуков три этапы соревнований. Первым было экспресс-задание, которое должно было определить лидера. Это позволило ему выбирать своим соперникам основной ингредиент для приготовления конкурсного блюда.

Напомним, что главным призом, который сможет выиграть всего один участник, является кругленькая сумма — 500 000 гривен. Кроме того, победитель получит возможность усовершенствовать свои таланты в одной из лучших кулинарных школ мира.