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Хейли Болдуин бросила модельную карьеру ради Джастина Бибера

Хейли Болдуин и Джастин Бибер
12:22 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото:www.vladtime.ru

Новости шоу бизнеса: Девушка хочет больше времени проводить с женихом.

После того, как певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин решили пожениться, имя девушки мелькает в СМИ довольно часто. Впрочем, Хейли решила сделать перерыв в модельной карьере, чтобы больше времени проводить о своим любимым.

Так, на днях в Нью-Йорке стартовала очередная Неделя моды, в показах которой Хейли могла бы принять участие – но 21-летняя модель приняла осознанное решение отказаться от показов, в которых ей предлагали поучаствовать, потому что хочет сконцентрироваться на семье и Джастине:

"Я хочу, чтобы у меня было время, которое можно было бы провести с семьей и моим женихом", – призналась Хейли в комментарии Women's Wear Daily.

Напомним, недавно модель похвасталась своим помолвочным кольцом на обложке одного из глянцев. Биберу украшение обошлось в полмиллиона долларов. Кроме того, певец купил для них с Хейли дом у озера Пуслинч, самого большого озера в Канаде. Жилье обошлось ему в 5 миллионов долларов.

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Новости шоу бизнеса, Джастин Бибер, Карьера, Модель, Модельная карьера, Певец, Хейли Болдуин.
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