Певица Слава Каминская с юмором рассказала про свои пластические операции (Видео)

Вы попросили, а Слава Демин узнал. Яркая солистка группы "Неангелы" Слава Каминская в новом шоу "Слава+", которое сегодня вышло на YouTube канале Люкс ФМ, рассказала много пикантных подробностей из своей звездной жизни.

Солистка популярной группы "Неангелы" Слава Каминская откровенно рассказала про свои пластические операции. Что именно звезда меняла в своей внешности.

Рыжая бестия из "Неангелов" призналась, что сделала две пластические операции. Певица изменила размер груди с первого с половиной на твердый третий и подкорректировала форму носа.

"Кто-то уменьшает грудь, кому-то тяжело носить. Я не столкнулась с этой ситуацией, мне нечего было носить. А так хотелось, чтобы было трудно",– заметила звездная гостья.

На вопрос, что бы еще она в себе изменила, певица ответила так: "Я бы, возможно, где-то бы все сделала, но поскольку у меня свой штатный хирург дома, то он мне показывает, как выглядит кукиш". Об этом и не только смотрите в новом шоу "Слава+" на YouTube канале Люкс ФМ! Включай настроение!