День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 13.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: 14 сентября суд изберет Владимиру Омеляну меру пресечения
14 сентября суд изберет Владимиру Омеляну меру пресечения
Новости: "Оппоблок" требует вернуть воду в Крым
"Оппоблок" требует вернуть воду в Крым
Новости: Украинец завоевал бронзовую медаль ЧМ по пулевой стрельбе
Украинец завоевал бронзовую медаль ЧМ по пулевой стрельбе
Новости: День программиста 2018: красивые подавления в стихах и прозе, забавные открытки
День программиста 2018: красивые подавления в стихах и прозе, забавные открытки
X

Певица Слава Каминская с юмором рассказала про свои пластические операции (Видео)

Слава Каминская
12:38 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Участница популярной группы "НеАнгелы" Слава Каминская решила расставить все точки над «і», рассказав правду о своих пластических операциях.

Вы попросили, а Слава Демин узнал. Яркая солистка группы "Неангелы" Слава Каминская в новом шоу "Слава+", которое сегодня вышло на YouTube канале Люкс ФМ, рассказала много пикантных подробностей из своей звездной жизни.

Солистка популярной группы "Неангелы" Слава Каминская откровенно рассказала про свои пластические операции. Что именно звезда меняла в своей внешности.

Рыжая бестия из "Неангелов" призналась, что сделала две пластические операции. Певица изменила размер груди с первого с половиной на твердый третий и подкорректировала форму носа.

"Кто-то уменьшает грудь, кому-то тяжело носить. Я не столкнулась с этой ситуацией, мне нечего было носить. А так хотелось, чтобы было трудно",– заметила звездная гостья.

На вопрос, что бы еще она в себе изменила, певица ответила так: "Я бы, возможно, где-то бы все сделала, но поскольку у меня свой штатный хирург дома, то он мне показывает, как выглядит кукиш". Об этом и не только смотрите в новом шоу "Слава+" на YouTube канале Люкс ФМ! Включай настроение!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Видео, НеАнгелы, Операции, Певица, Правда об операциях, Слава, Слава Каминская.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Наши любимые игрушки прямиком из прошлого (Фото) Фотопроект о собаках, в котором они предстают совершенно в ином свете (Фото) Младшая дочь Дональда Трампа появилась на показе в Нью-Йорке

Последние новости

Смешные снимки от талантливых людей, которые умеют сделать правильный кадр Стрельба в Одессе: задержано 14 человек Наставник Хоффенхайма - о предстоящем матче против Шахтера в Лиги чемпионов
Сегодня читают
01 Начните день со смеха: утренние анекдоты 13 сентября
02 Ученые раскрыли тайну сновидений
03 Супрун рассказала о трех продуктах, отречение от которых сдержит диабет
04 Усик - Белью: букмекеры сделали свой прогноз на бой
05 Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 15 серию онлайн (Видео)
Новости сегодня
13:55 Потапа и Настю Каменских застукали за нежными объятиями
13:46 "Будем растить новых Милевских": Алиев - о возвращении к тренерской работе
13:36 Черновол обвинила Балогу в госизмене
13:35 Незаконная вырубка леса: В Харьковской области проводят обыски лесхозов
13:28 НОК Украины объявил состав сборной на юношеские Олимпийские игры-2018
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Начался сбор урожая сахарной свеклы
Начался сбор урожая сахарной свеклы
Новости: Суд над Януковичем продолжился
Суд над Януковичем продолжился
Новости: Apple представила новинки: iPhone XS, X Max, Xr и Apple Watch Series 4
Компания Apple представила новинки
Новости: "Король десертів": 2 выпуск нового кулинарного шоу (Видео)
"Король десертів": 2 выпуск нового кулинарного шоу (Видео)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь