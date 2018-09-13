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Надежда Дорофеева показала, как наносить повседневный макияж (Видео)

Надежда Дорофеева
12:56 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Свои советы певица Надя Дорофеева оставила на YouTube-канале "DoDo".

Украинская исполнительница и участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева решила последовать за мировыми звездами и выпустить собственный видеоблог о том, как она делает свой ежедневный макияж.

"Грима, макияжа и так много в моей жизни в связи со съемками. Всем девушкам я советую все же разгружать лицо, пить больше чистой воды. В принципе я могла бы вот так выйти на улицу, я обычно так и делаю. Я не комплексую по поводу выхода в свет без мейк-апа",– поделилась Дорофеева.

Относительно главных секретов ежедневного "мейк-апа", она применяет такие косметические продукты как: карандаш для бровей, тени для век, тушь, гиалуроновая жидкость, тональный крем, пудра, румяна, хайлайтер, гигиеническая помада, расческа для бровей. Также Надя рекомендует сначала прокрашивать брови, веки и ресницы, а уже затем наносить тон на лицо, чтобы устранить лишние остатки косметики с лица.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Видео, Видеоблоге, Время и Стекло, Додо, Макияж, Макияж от Нади Дорофеевой, Надежда Дорофеева, Певица, Повседневный макияж.
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