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Снежана Бабкина показала себя в необычном образе

Снежана Бабкина
14:28 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Снежана Бабкина выставила на своей странице в Instagram необычное фото.

Поклонники привыкли видеть жену Сергея Бабкина – Снежану – очаровательной брюнеткой в нежных и женственных образах. Однако звезда умеет удивить и яркими перевоплощениями.

На странице в Instagram Снежана Бабкина опубликовала фото, на котором она позирует перед камерой в парике розового цвета. Жена музыканта легко подвела ресницы, сделав акцент на губах. Кроме этого, Снежана Бабкина надела кружевной топ, поверх которого – прозрачную накидку с детскими наклейками.

Большинство пользователей сети признались, что такой необычный образ Снежаны Бабкиной ассоциируется с персонажем сказки о Буратино. Следовательно, образ жены певца сравнили с Мальвиной. К слову, такой необычный look Снежана Бабкина примерила не случайно. Так она анонсировала начало 8 театрального сезона. Об этом свидетельствует фото с другими актерами труппы.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Необычный образ, Розовые волосы, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина.
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