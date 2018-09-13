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Ким Кардашьян рассказала, как мучается из-за больших ягодиц

Ким Кардашьян
14:45 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Об этом Ким Кардашьян рассказала в одном из выпусков шоу "Семейство Кардашян".

Известная звезда реалити-шоу, модель и бизнесвумен Ким Кардашян сделала неожиданное заявление – актриса призналась, что страдает из-за своих пышных форм.

Модель Ким Кардашян призналась, что ее большие ягодицы заставляют плакать каждый день. Такое заявление спровоцировало замечание ее сестры Кортни. Актриса отметила, что ягодицы звезды становятся огромными, когда она садится.

Сама Ким не стала отрицать этих слов. Зато она заявила, что иметь такие аппетитные формы – это "настоящая мука".

 
 
 
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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

"Это мука. Я плачу из-за них каждый день. Почему, как ты думаешь, я постоянно сижу в спортзале? Я тренируюсь и надеюсь, что когда-нибудь они станут меньше!" – заявила Ким Кардашян. В то же время в блоге знаменитости остается немало снимков, на которых видны аппетитные формы. В частности, ким Кардашян регулярно публикует сексапильные фото в купальнике или обтягивающих платьях.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Большие ягодицы, Заявление, Ким Кардашьян, Семейство Кардашян.
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