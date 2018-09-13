Леся Никитюк очаровала поклонников новым образом

Украинская ведущая Леся Никитюк решила подарить подписчикам солнечное настроение, опубликовав на своей странице в Instagram яркое фото.

На снимке звезда позирует в стильном осеннем аутфите – желтом свитере и короткой юбке с цветочным принтом. Также Леся подобрала обувь, гармонирующую с нарядом – полусапожки с узорами желтого цветам.

Поклонники Леси отметили, что ей очень идет этот цвет, а своим образом она многих зарядила солнечным настроением: "О боги, это фото бесконечно сочно и прекрасно", "Желтый тебе к лицу", "Шикарний образ", "Потрясающая девушка. Желтый тебе очень идет", "Лесюня, Леся, ти справжнє Сонечко!", "Очень солнечно и ярко", "Солнечное фото", "Очень классный образ. Юбка – шик", "Леди, Вы прекрасна, спору нет".