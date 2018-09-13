"Он превращался в мыслителя": Наталья Могилевская откровенно рассказала о Кузьме

Как известно, с покойным артистом у Натальи Могилевской было немало совместных проектов. Следовательно певцы проводили много времени вместе и общались вне съемок.

13 сентября в Киеве состоялась премьера фильма "Город, в котором не ходят деньги", снятого по повести Андрея Кузьменко. Такое событие не смогла пропустить Наталья Могилевская, которая и рассказала, насколько реалистично авторы фильма воссоздали идею певца.

"На премьере фильма, по мотивам повести Кузьмы, с актером Игорем Цишкевичем, который сыграл одну из ключевых ролей. Фильм невероятно глубокий! Я благодарна всем, кто работал над ним. Знаю, что Кузьма хотел в нем сниматься," – призналась Наталья Могилевская.

Погрузившись в воспоминания, артистка добавила, что экранизирована книга открыла зрителям настоящего Кузьму "Скрябина". Ведь за кулисами сцены артист был очень проницательным, со своими переживаниями и мыслями об Украине.

"Именно таким я знала Кузьму... За кулисами, когда Кузьма заканчивал балагурить, он превращался в мыслителя, человека с непопулярными, глубокими мыслями и суждениями. Я рада, что часть своих философских размышлений о жизни и человеческую суть он оставил в виде книги", – рассказала Наталья Могилевская.

Смотрите трейлер к фильму "Город, в котором не ходят деньги" (видео)

К слову, повесть Андрея Кузьменко "Город, в котором не ходят деньги" вошла в дебютную книгу "Я, Победа и Берлин", которая появилась на прилавках магазинов в 2006 году. Еще при жизни Кузьма планировал экранизировать свое произведение. На этот проект даже было выделено 3,2 миллиона гривен. В 2018 году замысел Андрея Кузьменко осуществила режиссер Анка Третяк.