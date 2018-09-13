"Искренне привязаны друг к другу": журналист рассказал о семье президента США

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Дональд и Мелания Трамп
16:10 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Автор книги "Страх: Трамп в Белом доме" рассказал об отношениях Дональда и Мелании Трамп.

Президентская чета Дональда и Мелании Трамп уже давно была под прицелом журналистов. Их отношения ожесточенно критиковали инсайдеры и представители СМИ, которые были очевидцами общения пары. Теперь появились новые детали взаимоотношений Президента США и первой леди.

Об этом говорится в книге журналиста Боба Вудворда "Страх: Трамп в Белом доме".

По словам автора издания, Дональд Трамп не умеет проявлять нежность или чувство к жене, поэтому образ любящего мужа далек от главы Белого дома. Однако отношения Президента с очаровательной Мелании не являются черствыми, как много людей считает.

"Те люди, которые регулярно путешествовали с Трампом, замечали, что он и Мелания искренне привязаны друг к другу, несмотря на все спекуляции в средствах массовой информации",– отметил Боб Вудворд.

В то же время журналист рассказывает, что супруги не является типичным, потому что до сих пор не стали одним целым. К такому выводу Боб Вудворд пришел после ряда интервью советников Дональда Трампа.

"Они иногда обедали вместе и проводили время, но никогда их жизнь, по большому счету, не сливалось в одно целое... Главной заботой Мелании является их сын Бэррон. Она одержима и полностью сконцентрирована на нем", – добавил Боб Вудворд.

На такие слова журналиста отреагировали в Белом доме. Пресс-секретарь Дональда Трампа Сара Сандерс назвала книгу – выдумкой писателя, которая не имеет обоснования.

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Новости шоу бизнеса, Дональд и Мелания Трамп, Дональд Трамп, Президент Америки, Президент США.
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