Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4485307-nadya-dorofeeva-pokazala-stilnyiy-snimok.html
Надя Дорофеева показала стильный снимок
18:00 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками забавным снимком с коллегами по лейблу.
Всем известно, что между участниками продюсерского центра рэпера Потапа MOZGI Entertainment очень близкие и дружеские отношения. Коллеги часто делятся совместными снимками и поддерживают друг друга на различных шоу и проектах.
Надя Дорофеева заинтриговала поклонников новым снимком в Instagram
Сегодня солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала в Instagram поклонников совместной фотографией с ее продюсером Потапом и участником коллектива "Mozgi" Дядей Вадей. Все одеты в черные стильные наряды.
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Поклонников немного позабавило это фото: "Я вижу опасность , и это прекрасно", "Крутая банда", "Какие крутые ребята", "Ты супер как всегда", "Класс".
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