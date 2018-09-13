Надя Дорофеева показала стильный снимок

Всем известно, что между участниками продюсерского центра рэпера Потапа MOZGI Entertainment очень близкие и дружеские отношения. Коллеги часто делятся совместными снимками и поддерживают друг друга на различных шоу и проектах.

Сегодня солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала в Instagram поклонников совместной фотографией с ее продюсером Потапом и участником коллектива "Mozgi" Дядей Вадей. Все одеты в черные стильные наряды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @realpotap @d.vadya_mozgi Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 13 Сен 2018 в 5:39 PDT

Поклонников немного позабавило это фото: "Я вижу опасность , и это прекрасно", "Крутая банда", "Какие крутые ребята", "Ты супер как всегда", "Класс".