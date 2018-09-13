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Надя Дорофеева показала стильный снимок

Надя Дорофеева
18:00 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками забавным снимком с коллегами по лейблу.

Всем известно, что между участниками продюсерского центра рэпера Потапа MOZGI Entertainment очень близкие и дружеские отношения. Коллеги часто делятся совместными снимками и поддерживают друг друга на различных шоу и проектах.

Надя Дорофеева заинтриговала поклонников новым снимком в Instagram

Сегодня солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала в Instagram поклонников совместной фотографией с ее продюсером Потапом и участником коллектива "Mozgi" Дядей Вадей. Все одеты в черные стильные наряды.

 
 
 
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@realpotap @d.vadya_mozgi

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Поклонников немного позабавило это фото: "Я вижу опасность , и это прекрасно", "Крутая банда", "Какие крутые ребята", "Ты супер как всегда", "Класс".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Мозги, Надя Дорофеева, Певица, Потап, Публикация, Снимок.
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