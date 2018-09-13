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Танцы со звездами 2018: Женя Кот рассказал о своих отношениях с женой

Женя Кот
18:36 Сегодня Телеграф
newsyou.info
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Танцевальный партнер Мишель Андраде в "Танцах со звездами" поделился историей знакомства с женой.

Артист поделился подробностями своего детства и юности, рассказал о проекте с женой, чемпионкой мира по пилонному спорту Натальей Татаринцевой: "Полтора года назад мы открыли студию воздушной хореографии "Тата Арт Ангар". Там проходят занятия по гимнастике, пилону, воздушной хореографии – это кольца, полотна, ремни. Кстати, именно на базе нашей студии мы ставили шоу "Вартові мрій". В этом году мы решили изменить формат, подойти к вопросу серьезно и превратить нашу студию в школу. Я полностью полагаюсь на опыт Наташи. Она крутой профессионал в своем деле – семикратная чемпионка Украины по художественной гимнастике, четырехкратная чемпионка мира по пилону".

Женя и Наташа познакомились благодаря проекту "Україна має талант": Татаринцева принимала в нем участие, а Кот был режиссером-постановщиком.

"Мне попалась девочка, которой я ставил номера. Конечно же, она мне очень понравилась, но я узнал, что она замужем, и старался не выдавать своих чувств. Но так же я понимал, что Наташа ко мне тоже что-то испытывает… Потом мы все-таки начали общаться, и после того как я понял, что у них с мужем уже все идет к разводу, наши отношения вышли на новый уровень", – рассказал танцор.

Женя не считает, что увел чужую жену. "Никого я не уводил, не отбивал, но точку в тех отношениях поставил. Это правда", – признался артист.

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Новости шоу бизнеса, Женя Кот, Наташа Татаринцева, Танцы со звездами, танцы со звездами 2018.
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