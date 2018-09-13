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Кэти Пэрри обескуражила очередной сменой имиджа

Кэти Перри
19:13 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Кэти Перри похвасталась в Instagram своим новым образом.

Кэти одна из немногих звезд, кто не боится самовыражаться. Ее образы в каждом музыкальном клипе никогда не похожи друг на друга. Девушка всегда яркая и жизнерадостная. И именно за это ее любят поклонники.

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Недавно девушка опубликовала снимок на своей странице Instagram, на котором можно увидеть новый образ певицы. Кэти с короткой стрижкой, а волосы выкрашены в яркий зеленый цвет. Также нанесен яркий макияж.

 
 
 
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What’s the difference between a piano and a fish? You can’t tuna-fish

Публикация от KATY PERRY (@katyperry)

Образ дополняют длинные серьги и одежда леопардового окраса. Поклонники привыкли к частым изменениям стиля Пэрри, но всегда восхищаются ее красотой в любом образе.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Имидж, Кэти Перри, Певица, Публикация, Снимок, Стиль.
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