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Кэти Пэрри обескуражила очередной сменой имиджа
19:13 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Певица Кэти Перри похвасталась в Instagram своим новым образом.
Кэти одна из немногих звезд, кто не боится самовыражаться. Ее образы в каждом музыкальном клипе никогда не похожи друг на друга. Девушка всегда яркая и жизнерадостная. И именно за это ее любят поклонники.
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Недавно девушка опубликовала снимок на своей странице Instagram, на котором можно увидеть новый образ певицы. Кэти с короткой стрижкой, а волосы выкрашены в яркий зеленый цвет. Также нанесен яркий макияж.
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Образ дополняют длинные серьги и одежда леопардового окраса. Поклонники привыкли к частым изменениям стиля Пэрри, но всегда восхищаются ее красотой в любом образе.
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