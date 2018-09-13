Кэти Пэрри обескуражила очередной сменой имиджа

Кэти одна из немногих звезд, кто не боится самовыражаться. Ее образы в каждом музыкальном клипе никогда не похожи друг на друга. Девушка всегда яркая и жизнерадостная. И именно за это ее любят поклонники.

Недавно девушка опубликовала снимок на своей странице Instagram, на котором можно увидеть новый образ певицы. Кэти с короткой стрижкой, а волосы выкрашены в яркий зеленый цвет. Также нанесен яркий макияж.

Образ дополняют длинные серьги и одежда леопардового окраса. Поклонники привыкли к частым изменениям стиля Пэрри, но всегда восхищаются ее красотой в любом образе.