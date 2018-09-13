Появилось скандальное видео приставаний Харви Вайнштейна к актрисе (Видео)

Опубликована видеозапись приставаний голливудского продюсера к одной из актрис, которых он якобы изнасиловал. Мелисса Томпсон приехала в офис Харви Вайнштейна в 2001 году и успела заснять часть встречи. Роликом она поделилась с телеканалом Sky News. На видео видно, как Вайнштейн несколько раз обнимает и трогает Томпсон, отпуская в ее адрес фразы сексуального характера.

По словам Мелиссы, все было следующим образом: актриса пришла в офис и предложила продюсеру рукопожатие, но он оттолкнул руку и начал массировать ей спину. Позже Харви спросил, можно ли ему флиртовать с Мелиссой. Та ответила без явного согласия. Вайнштейн провел рукой девушке по ноге под платьем, но этот момент не удалось поймать на видео. В конце встречи продюсер предложил актрисе продолжить встречу в соседнем отеле, где ее и изнасиловал.

Мелисса Томпсон отрицает, что сама провоцировала мужчину на сексуальный контакт. По ее утверждениям, она просто старалась быть вежливой и не хотела срывать переговоры. Сам же Харви Вайнштейн говорит, что никакой связи между ним и этой актрисой не было.