На Сару Джессику Паркер подали в суд за кражу украшений

Бренд ювелирных украшений заявил, что Сара Джессика Паркер присвоила себе украшения, в том числе серьги и кольцо, общей стоимостью 150 тысяч долларов, которые ей выдавали на 2 месяца для рекламной съемки.

В судебном иске представители бренда заявили, что звезда "Секса в большом городе" попросила драгоценности для личной фотосессии на несколько месяцев. Между сторонами был подписан договор, однако условия его были нарушены.

"Согласно с нашей первоначальной сделкой, миссис Паркер могла оставить себе некоторые ювелирные изделия после фотосессии на несколько месяцев, чтобы иметь возможность выйти в них в свет. Мы обсудили это и задокументировали в марте 2016 года. Через два года украшения нам никто не вернул. Мы настаиваем на том, что если миссис Паркер хочет оставить украшения себе, она должна выплатить нам их стоимость", - рассказали представители бренда.

Сара Джессика Паркер, в свою очередь, не стала медлить с ответом. Официальный представитель актрисы адвокат Ира Шрек дала свой комментарий по этому поводу.

"Это абсолютная ложь. Сара Джессика Паркер подписала контракт с Kat Florence, согласно которому все украшения могли оставаться в ее распоряжении для того, чтобы она вышла в них в свет. Сара Джессика Паркер - честный человек, не способна на такие поступки. Она никогда не брала себе чужие вещи", - отреагировала юрист.

Адвокат также заявила, что обе стороны встречаются с посредником в Нью-Йорке в пятницу, 14 сентября, в надежде на разрешение спора. Напомним, это не первый раз, когда знаменитость предстанет перед судом. Ранее на актрису "Секса в большом городе" подали в суд за невыполнение обязанностей по контракту.