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Светлана Тарабарова вышла из роддома и назвала имя ребенка

Светлана Тарабарова
14:19 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известную украинскую исполнительницу Светлану Тарабарову вместе с ее первенцом, имя которого знаменитость скрывала до последнего, выписали из роддома.

28-летняя Светлана Тарабарова впервые стала мамой в воскресенье, 9 сентября. И если этим радостным событием знаменитость поделилась сама, то о том, какое имя дали мальчику, рассказала близкая подруга певицы - телеведущая Соломия Витвицкая.

На своей официальной страничке в Instagram Витвицкая опубликовала фотографию, на которой запечатлены Тарабарова вместе со своим супругом Алексеем Бондарем и новорожденным сыном, а также сама Соломия и еще одна знаменитая подруга семьи - Наталка Карпа.

Исходя из подписи к посту не сложно догодаться, что новоиспеченные родители назвали ребенка Иваном. "Зустрічали Івана із щасливими батьками з полового! Зворушливі моменти, заплакана новоспечена матуся Світлана Тарабарова і бабуся. Щасливі усі ми! Хай буде Ваш синочок здоровеньким і дає поспати. Любимо!", - написала Витвицкая.

Напомним, одновременно с постом в Instagram, в котором Светлана Тарабарова указала время "когда появилось счастье", на официальном YouTube-канале певицы состоялась премьера нового сингла "Добре серце", который она посвятила новорожденному сыну.

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Новости шоу бизнеса, Имя ребенка, Певица, Ребенок, Светлана Тарабарова, Сын, Сын Тарабаровой.
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