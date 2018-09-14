Как две капли воды: Слава Каминская показала в Instagram снимок с мамой

Одна из участниц популярной украинской группы Слава Каминская в преддверии нового модного сезона устроила своей маме поход по магазинам. В Instagram-stories певица показала, как они вместе выбирали обновки. На снимках также можно увидеть сына Славы.

"Сегодня ездили готовить маму к зиме. Я должна была быть в роли заботливой дочери, а оказалась в роли блуждающей утепленной сороки-вороны в +22, которой теперь срочнейшим образом нужны обновки. Хотя до этого они были нужны только моей маме", - рассказала артистка.

В коротких stories Слава Каминская опубликовала милое фото с мамой. И на нем видно, как две женщины похожи.