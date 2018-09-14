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Как две капли воды: Слава Каминская показала в Instagram снимок с мамой

Смотрите фото (3)
Слава Каминская
16:43 Сегодня Телеграф
lux.fm
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала в Instagram-stories милый снимок с мамой.

Одна из участниц популярной украинской группы Слава Каминская в преддверии нового модного сезона устроила своей маме поход по магазинам. В Instagram-stories певица показала, как они вместе выбирали обновки. На снимках также можно увидеть сына Славы.

"Сегодня ездили готовить маму к зиме. Я должна была быть в роли заботливой дочери, а оказалась в роли блуждающей утепленной сороки-вороны в +22, которой теперь срочнейшим образом нужны обновки. Хотя до этого они были нужны только моей маме", - рассказала артистка.

В коротких stories Слава Каминская опубликовала милое фото с мамой. И на нем видно, как две женщины похожи.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Stories, мама Славы Каминской, НеАнгелы, Слава Каминская, Фото, Шоппинг.
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